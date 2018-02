Aslrm2, Palozzi(fi): “Protesta Lavoratori. A rischio qualità trasporto disabili”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

“Qualità del trasporto disabili a rischio nell’AslRm2 e quasi 200 operatori a rischio mobilità. Sono davvero molto preoccupato per quanto sta accadendo nella AslRm2 dove la Meditral, società che da oltre dieci anni garantisce il servizio per l’azienda sanitaria, ha perso la gara, vinta da un’altra grazie a un’offerta molto più bassa, e il 28 febbraio prossimo dovrà lasciare l’appalto. Una gara, quella sul trasporto disabili, su cui già in passato abbiamo espresso forti perplessità dal momento che è stata effettuata semplicemente con la valutazione dell’offerta economicamente più bassa, senza garantire pertanto la qualità del servizio, e comportando al contempo la partecipazione di aziende con scarsa esperienza nel settore in questione. Siamo di fronte a una realtà assai allarmante, che non può e non deve essere sottovalutata dalle istituzioni competenti. Per questa ragione, domani mattina sarò presente a Roma, al presidio di protesta di numerosi lavoratori, previsto dalle ore 10 in via Filippo Meda, sede dell’AslRm2. Sproniamo Regione Lazio e azienda sanitaria ad operare a tutela dei posti di lavoro dei dipendenti, richiedendo la convocazione di un tavolo istituzionale e sollecitando l’azienda vincitrice al reale assorbimento dei lavoratori, tramite clausola di salvaguardia”. Così, in una nota, il consigliere regionale FI, Adriano Palozzi.