Asilo abolisce la festa della mamma, insorge il centrodestra: "Follia M5s". Lega pronta a scendere in piazza

Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Dal centrodestra è polemica sull'abolizione delle feste di mamma e papà in un asilo del quartiere Ardeatino. Una scelta, nel municipio commissariato pronto al voto del 10 giugno, orientata a non discriminare le coppie omosessuali, che però ha scatenato una (prevedibile) ondata di protesta.

"Dopo la registrazione all'anagrafe di una bimba con due padri, ecco l'ultimo delirio del M5S: l'abolizione della festa della mamma e del papà in un asilo comunale di Roma perché feste ideologiche e divisive. Stop alla propaganda e alle strumentalizzazioni sulla pelle dei bambini: difendiamo i nostri figli" tuona su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Segue la proclamazione di una mobilitazione dalle file della Lega. "Siamo alla follia. Nessuna discriminazione verso gli omosessuali, ma non possiamo accettare che il diritto di un bambino ad avere una mamma e un papà venga calpestato dall’egoismo degli adulti. Così come è assurdo che su ordine di una coppia gay una scuola si arroghi il diritto di discriminare gli altri bambini togliendo loro la festa della mamma". Così hanno dichiarano le deputate della Lega Barbara Saltamartini, Sara De Angelis e Francesca Gerardi.

E ancora: "Venerdì saremo in piazza a Roma con una iniziativa aperta a tutti i partiti e movimenti per dire un chiaro e forte no alle discriminazioni al contrario, per dire sì al diritto dei bimbi ad avere una mamma e un papà, sì alle nostre radici, alla nostra cultura, alle nostre tradizioni".

Disappunto per l'iniziativa anche dagli azzurri di Forza Italia: "Apprendo, non senza stupore, la decisione dell'asilo romano Chicco di Grano di cancellare la festa della mamma e del papà perchè ritenuta discriminatoria da alcuni genitori omosessuali. Siamo alle solite, purtroppo. Per garantire la legittima libertà di ognuno finiamo per discriminare altri". Così in una nota, il senatore Francesco Battistoni (Fi).