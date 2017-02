Asili nido, a marzo le iscrizioni con domande solo on line: come registrarsi

In vista della pubblicazione del bando per le iscrizioni ai Nidi di Roma Capitale per l’anno educativo 2017/2018, in programma per la prima quindicina del mese di marzo, il Dipartimento Scuola informa le famiglie interessate che anche quest’anno le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità online. E' dunque necessario essere identificati al portale del Comune.



Il processo di identificazione è subordinato all'invio della documentazione richiesta per la verifica dei dati personali inseriti online e si completa non prima di 7 giorni dalla ricezione dei documenti. Si consiglia pertanto di procedere per tempo alla procedura di identificazione. I residenti nel territorio di Roma Capitale che non abbiano mai richiesto l’identificazione al sito capitolino possono avviare l’iter presso gli sportelli demografici dei Municipi.