Asili nido, graduatorie ancora sospese. I tecnici del Comune: "Senza linee guida si naviga a vista"

Sulla riapertura degli asili nido nulla si smuove. Le linee guida anti contagio per l'organizzazione degli spazi con le riaperture di settembre non ci sono, e con esse nemmeno la graduatoria definitiva per l'anno 2020/2021. Le famiglie attendono ormai da settimane incollate a computer e telefonini di sapere in quale struttura verrà ospitato il figlio ma non ricevono notizie, con il sito del Comune fermo all'annuncio di sospensione degli elenchi pubblicato i primi di giugno. Dodicimila nuove domande di iscrizione ancora da organizzare.

Dall'assessorato alla Scuola fanno sapere di essere pronti a pubblicare a stretto giro. Anche se le linee guida per la fascia 0-6, quelle attese per la fase post covid che il Campidoglio dice di aspettare dal Governo nazionale, al momento non ci sono. I municipi, chiamati un mese fa a una ricognizione delle metrature e degli spazi disponibili, interni ed esterni ai nidi, hanno completato il lavoro e ora aspettano indicazioni specifiche.

Sempre secondo quanto apprendiamo dall'assessorato alla Scuola sarebbe in corso un lavoro di raccordo con l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani, ndr) insieme ad altri enti locali per finalizzare le tempistiche di pubblicazione in relazione alle linee guida. Necessarie per capire quale sarà la capienza effettiva delle aule disponibili, e di conseguenza quanti bambini potranno stare all'interno di una o di un'altra struttura. Fattore da cui dipende anche la graduatoria, ovviamente. Anche se, spiegano dall'assessorato, potrebbe uscire prima delle linee guida e subire modifiche successive. Insomma, un pasticcio.

"Sarà molto difficile stabilire le modalità per la ripresa delle lezioni nella fascia 0-6. Da questo punto di vista si naviga a vista" ha ammesso proprio oggi durante una seduta di commissione Scuola il dirigente dell'Ufficio tecnico dell'Edilizia scolastica Mauro Ferroni. "Non esistono linee guida da parte del Governo". Altro problema evidenziato dai rappresentanti municipali presenti, II e III in particolare, di opposizione, hanno denunciato la grave carenza di personale tecnico e amministrativo. "In queste condizioni è impossibile affrontare qualsiasi tipo di emergenza".

Positiva invece la presidente della commissione Scuola Teresa Zotta. "Il nostro impegno per garantire l'ordinaria ripresa delle attività didattiche a settembre è massimo" ha commentato. "Obiettivo prioritario di questa Amministrazione è garantire la totale sicurezza nei locali delle scuole". Sui nidi poi si dice "ottimista circa gli spazi da destinare".