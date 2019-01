Asili comunali, arrivano 500 nuove supplenti: "Saniamo vulnus storico"

Un regolamento per l'impiego di personale supplente nelle scuole comunali. E circa 500 nuove insegnanti pescate dalla nuova graduatoria unica di Roma Capitale pronte a prendere servizio. L'amministrazione capitolina, spiega il Campidoglio in una nota, "sta mettendo in campo una serie di azioni di sistema con l’obiettivo di sanare il vulnus storico relativo alla carenza di supplenti".

La novità che potrebbe portare con sè il nuovo anno è un regolamento per l'impiego del personale supplente che "consentirà a Roma Capitale di diventare la prima realtà ad abbandonare il contratto a chiamata a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e introdurrà misure tendenti all’ottimizzazione delle risorse disponibili". Il testo verrà discusso e finalizzato con le organizzazioni sindacali durante un incontro che si terrà il 10 gennaio.

Intanto, fanno sapere, dalle circa 10 mila candidature pervenute al concorso bandito l'estate scorsa, "è stata elaborata una graduatoria unica per titoli ed esperienza professionale che assicurerà fin da subito la possibilità di inserimento di almeno 500 nuovi supplenti". Non solo. "E’ stato inoltre fissato il budget spesa per gennaio relativo alle supplenze, che permette a ogni Municipio di disporre di finanziamenti certi sulla base del trend storico registrato negli anni precedenti".