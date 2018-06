Asfalto sigillante nei municipi dove si vota: "Ecco la sperimentazione elettorale a Cinque Stelle"

"Solo un test elettorale". Le opposizioni si scagliano contro la maggioranza grillina. Le strade di Roma sono ridotte a un colabrodo? Aspettando di assegnare tutte le gare pubbliche e magari di rimpolpare le voci in bilancio relative alla manutenzione, il Campidoglio ha annunciato ieri l'arrivo di un nuovo materiale a base di Gilsonite, un sigillante naturale che viene steso sopra il normale asfalto. Una sorta di guaina protettiva.

A far discutere però sono i luoghi scelti per testarlo. Ieri la prima stesura è avvenuta in via Galba, in VIII municipio dove domenica 10 giugno i cittadini sono chiamati al voto. Gli altri interventi sono previsti nel III Montesacro. Anche qui le urne si aprono tra pochi giorni. Una mossa dal sapore elettorale che ha sollevato più di una polemica.

Di "tempismo a cinque stelle" ha parlato la consigliera capitolina del Partito Democratico Valeria Baglio. "Udite udite, in VIII e III Municipio, dove domenica si voterà per rinnovare presidente e consiglio dopo la caduta delle maggioranze grilline, arrivano sperimentazioni di asfalti sigillanti". E ancora: "Non potevano sperimentarlo per il Giro d'Italia?". Un twitter di commento è arrivato anche dal deputato dem Luciano Nobili: "Virginia #Raggi decisamente oltre la vergogna.? Ha finalmente deciso di provare a tappare le buche. In tutta la città devastata?? No, solo in due municipi su quindici: il III e l'VIII.? Guarda caso proprio quelli in cui si vota il 10 giugno dopo il fallimento delle giunte a cinque stelle. Con #M5S pensavamo di aver già visto tutto. Ma il voto di scambio con l'asfalto ancora no. Indegni".

Duro l'attacco anche da Forza Italia. Così il vicepresidente del Consiglio regionale Adriano Palozzi: "Davvero una strana coincidenza: vero, sindaco Raggi? Verrebbe quasi da pensare a una sorta di sperimentazione elettorale. A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca…".