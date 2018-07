Asfalto e segnaletica: cantieri al via su viale Marconi e sulla Colombo

Cantieri aperti in viale Marconi. Lavori in arrivo, invece, su via Cristoforo Colombo. Su entrambe le strade è previsto il rifacimento dell’asfalto e la segnaletica. Per quanto riguarda l’intervento di viale Marconi, il tratto interessato è quello compreso tra piazzale Tommaso Edison e l’innesto con la Cristoforo Colombo. Nella seconda metà di luglio, poi, si passerà alla sostituzione di circa 15mila metri quadri di asfalto delle corsie centrali e di parte delle complanari di via Cristoforo Colombo. Interessato il tratto compreso tra via Laurentina e via Alessandro Severo in direzione del Centro.

"Continuiamo a programmare interventi per ripristinare quei tratti di strada maggiormente ammalorati - ha detto l’assessore capitolino alle Infrastrutture, Margherita Gatta -. Abbiamo programmato oltre novanta lavori, alcuni dei quali già terminati, e altri in partenza. Per l’estate ce ne saranno molti altri".