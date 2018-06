Arioli-Roma (FI): "Cittadini chiedono cambio di passo a Forza Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

"I Cittadini che quotidianamente incontriamo sul Territorio, chiedono un cambio di passo a Forza Italia, è tempo quindi di valorizzare e introdurre volti nuovi" -inizia senza giri di parole il comunicato congiunto inviato dal Coordinatore Luca Arioli e dalla ViceCoordinatrice Forza Italia del V Municipio di Roma Capitale Tiziana Roma-. Il cambio di passo nulla centra con la rottamazione oppure con l'età anagrafica, le persone vogliono semplicemente non vedersi più rappresentare dai soliti volti, triti e ritriti di Forza Italia. La gente pretende poi anche che si smetta di attaccare il Ministro dell'interno Matteo Salvini, perchè in questo momento storico è amato e adorato praticamente da tutti e ignorare questo sentimento è da folli. Sarebbe corretto quindi fare come il Partito Fratelli d'Italia, ossia stare fuori dal Governo ma sostenere Salvini, poichè è comunque un membro importante del CentroDestra ed anche se ora si ritrova a governare con il M5S, non possiamo ignorare tutto ciò che di Destra sta cercando di fare. Questo consiglio -concludono Arioli e Roma- lo vogliamo inviare ai Dirigenti Nazionali di Forza Italia nella speranza che inizino ad ascoltare anche le opinioni della nuova Classe Dirigente, prima che i consigli della nuova Classe Dirigente vengano ascoltati da qualcun'altro. A buon intenditor poche parole...