Fieno dalle aree verdi di Roma, il Comune pubblica il bando per la fienaggione

Sono una trentina le aree che Roma Capitale ha messo a disposizione. Si trovano nei territori più periferici e sono distribuite in otto municipi. In quei parchi campagna sarà possibile rilasciare delle concessioni per il taglio dell'erba. A beneficiarne saranno maneggi, aziende zootecniche ed agricole che presenteranno domanda, al Dipartimento Ambiente, entro il prossimo 26 aprile.

Oneri a carico del concessionario

Per ottenere la concessione, le aziende dovranno impegnarsi in almeno due sfalci, in un arco temporale che, per il 2019, andrà da maggio a novembre. E dovranno farlo ricorrendo a trattori, falciatori e carri caricatori di propria proprietà o comunque presi a noleggio. Roma Capitale si limita ad individuare le aree ed a rilasciare le concessioni. Tutto il lavoro e gli oneri annessi, comprese le assicurazioni per i danni verso terzi, dovranno essere assunti dal beneficiario del bando.

Niente sub-concessioni

Le concessioni saranno rilasciate alle realtà agricole che sono iscritte alla Camera di Commercio e che sono in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi. Inoltre, viene specificato nel bando, il residuo vegetale va rimosso entro 48/72 ore dalla cosiddetta "pressatura". Salvo avverse condizioni meteo che potrebbero ritardare il recupero del fieno. Inoltre, viene sottolineato in grassetto, "è fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere a terzi". Il servizio pertanto dovrà essere svolto unicamente dalle aziende che vorranno candidarsi a questo avviso pubblico.

Le aree coinvolte

La fienagione coinvolge le tenute dell'Inviolatella del Municipio XV e numerosi parchi cittadini presenti nei municipi VI e IX. Sono questi due gli enti di prossimità che dovrebbero beneficiare maggiormente dal bando. Tra le aree verdi messe a disposizione compare anche il Parco degli Acquedotti ed alcune aree verdi la cui manutenzione, in origine, era stata affidata ai concessionari dei Punti Verde Qualità.