Fienagione, la "parola magica" del Comune per la manutenzione delle aree verdi di Roma

Il Comune ci riprova. Per la manutenzione dell’immenso patrimonio verde presente nella Capitale, l’amministrazione ha deciso di puntare sul contributo dei privati.

Chi può partecipare

Le aziende agricole e zootecniche, ma “anche i maneggi ed ai centri ippici che ne facciano richiesta” , si legge sul bando, purchè siano regolarmente registrate alla Camera di Commercio, hanno tempo fino alle ore 12 del 31 marzo per candidarsi. Per partecipare però bisogna disporre di mezzi come un trattore o una falciatrice, un carro caricatore o un imballatrice. E’ possibile noleggiare i mezzi mentre è tassativamente vietato subappaltare la concessione.

I parchi campagna

A disposizione delle aziende private sono state messe 27 aree verdi, distribuite su 8 municipi.Sono i cosiddetti "parchi campagna", quelli quindi dov'è possibile la coesistenza delle attività oggetto dell'avviso pubblico con la fruizione dei cittadini. Per questi parchi, la raccolta del fieno ha lo scopo di assicurare l'ordine e la pulizia, di prevenire gli incendi e di evitare problemi di carattere sanitario legati all’abbandono incontrollato di rifiuti.

Dove sono le aree

Nel novero delle aree individuate dal comune, compaiono quindi parchi urbani, come quello di Aguzzano nel IV ed il parco degli Acquedotti VII. C' è la tenuta dell'Inviolatella borghese, nel Municipio XV, ma anche superfici di dimensioni più limitate. Si trovano tutte in periferia e la maggior parte (oltre il 30%) rientrano nei confini del Municipio IX, dunque tra l’Eur e Ostia.

Gli obblighi

Al concessionario, cui si chiede di intervenire a titolo completamente gratuito, è fatto obbligo di garantire due tagli all’anno. “Il residuo vegetale – si legge nel bando – dovrà essere asportato entro 48/72 ore dalla pressatura, condizioni metereologiche permettendo”. Nel caso dovessero pervenire più domande per le stesse aree, la loro aggiudicazione avverrebbe attraverso un sorteggio.