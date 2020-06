Aree gioco, Campidoglio diviso sulla riapertura: “E' sparito il piano per la loro sanificazione”

La scuola è terminata. E gli appelli lanciati dagli assessori municipali di centrosinistra sono caduti nel vuoto. Sull’apertura delle aree gioco capitoline non si registra infatti alcun progresso.

I romani continuano a frequentarle, ignorando i divieti ed i nastri gialli apposti dalla Polizia Municipale. Con il termine della didattica a distanza, l’affluenza potrebbe addirittura aumentare. Ma a fronte di questa possibilità, restano le limitazioni imposte dalla Sindaca. Le aree ludiche continuano ad essere offlimits.

Sparito il piano di sanificazione

“Dal 17 maggio é in vigore l'Ordinanza Sindacale predisposta dalla sindaca Raggi sulle aree ludiche per approntare un 'Piano di intervento per la pulizia e l'igienizzazione approfondita e frequente delle superfici più toccate'” hanno ricordato le consigliere democratiche Valeria Baglio e Giulia Tempesta. Ma a distanza di quasi un mese da quel provvedimento “di piano abbiamo perso ogni traccia e le aree gioco continuano a rimanere chiuse e degradate causando un ulteriore disagio sociale alle famiglie”.

Il piacere di stare all'aria aperta

Da Garbatella a Centocelle però altalene e scivoli sono tornate ad essere frequentate dai bambini. Già dal ponte del primo giugno sono tornate ad essere frequentate dalle famiglie che, dopo i mesi di quarantena imposti dal nuovo Coronavirus, hanno riscoperto il piacere di stare all’aria aperta. I parchi, chiusi il 13 marzo con un’ordinanza sindacale, hanno infatti riaperto da quasi un mese. Al loro interno restano però i sigilli sistemati attorno a castelli, altalene e giochi a molla.

Il luogo ideale

Per l’opposizione democratica che siede in Campidoglio, l’assenza d’interventi volti alla sanificazione e quindi all’ufficiale riapertura, è inconcepibile. Anche perché, hanno sottolineato Baglio e Tempesta, “le aree ludiche rappresentano in questa fase post emergenza il luogo ideale dove giocare rispettando tutte le normative anti Covid 19 in un quadro di recupero del benessere fisico e psicologico”.

Riflettori accesi

Tra altalene che spariscono senza alcuna spiegazione, ben quattro nell’ultimo fine settimana solo a Villa Lazzaroni, ed un piano d’interventi manutentivi che non sembra particolarmente brillante, le aree gioco sembrano scivolate in un cono d’ombra.

Per l’opposizione democratica è il segnale d’una “scarsa sensibilità verso i bambini”. Motivo per cui occorre invertire la rotta. Cercando di portare la questione della loro prolungata chiusura all’attenzione della commissione Ambiente e presentando una mozione in Assemblea Capitolina con cui, precisano Baglio e Tempesta, “si chiede di riaprire immediatamente tutte le aree ludiche in gestione a Roma Capitale”. Anche perché, il 13 giugno, festeggeranno tre mesi di chiusura. E con l’arrivo delle belle giornate si rischiano d’essere prese d’assalto.