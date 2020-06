Aree gioco: la sanificazione è partita. Il Campidoglio annuncia: “Entro la settimana tutte pulite”

La quarantena delle aree gioco è terminata il 15 giugno. L’amministrazione capitolina, a seguito dell’apposita ordinanza della Sindaca, ha disposto l’avvio delle operazioni di sanificazione.

Le sanificazioni

“Le aree ludiche di 5 Municipi sono già state oggetto di approfonditi interventi di sanificazione da parte del Servizio Giardini, che ha operato con proprie autobotti” ha annunciato Daniele Diaco, il presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale. Chiuse il 13 marzo 2019, insieme ai parchi cittadini, per fronteggiare il contagio del nuovo Coronavirus, gli spazi deputati ai bambini hanno tardato a riaprire.

Il ruolino di marcia

Da metà giugno, dopo la fine delle scuole, la Sindaca ha disposto la riapertura anche delle aree ludiche. Da circa due settimane erano state prese d’assalto dai genitori che, infrangendo i nastri gialli apposti dalla Polizia Locale, avevano ripreso possesso di scivoli ed altalene. L’amministrazione, prima di riaprirle, aveva deciso di predisporre un piano per la sanificazione. Ed ora è quasi completato. “Durante la settimana in corso – ha infatti annunciato il presidente della commissione Ambiente - sarà ultimato il giro di interventi nei restanti Municipi” .

Gli interventi completati

I lavaggi, ha fatto sapere l’assessorato capitolino all’Ambiente, “sono conclusi nei Municipi II, XIII, XII, mentre sono in corso nel I, VI e nel VII”. Per realizzarli “3 autobotti hanno diffuso più di 10mila litri di prodotto, che si uniscono ai lavaggi accurati svolti a mano”. Il risultato, ad una settimana dall’ordinanza, è che “le squadre del nostro Servizio Giardini hanno già completato metà delle circa 450 aree della nostra città”.

I fondi per le aree gioco

C’è un’altra buona notizia che l’amministrazione intende far conoscere sulle aree ludiche. Il presidente della commissione Ambiente ha ricordato, in relazione “all'installazione di nuovi giochi nei parchi capitolini” che attualmente c’è una gara “in fase di aggiudicazione provvisoria, di importo pari a 1 milione di euro”. Per stessa ammissione di Diaco, resta però “in attesa della necessaria variazione di Bilancio”. Si affianca ad un’altra “da 3 milioni di euro, attualmente in corso; infine ci sono le due gare MEPA, di importo pari a 250.000 euro, già espletate. E’ la dimostrazione che “il benessere dei nostri bimbi ci sta particolarmente a cuore”.