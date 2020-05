Raggi non fa le sanificazioni e le aree giochi restano chiuse. Il Pd: "Impreparata su tutti i fronti"

"Apprendiamo con un certo sconcerto l'ordinanza della Sindaca Raggi sulla chiusura delle aree ludiche in tutti gli spazi esterni della Capitale". La polemica arriva dal Partito democratico. Tutti contro Raggi e la scelta di tenere chiuse le aree gioco nei parchi, nella sostanza ammettendo di non riuscire a effettuare in tempi rapidi le operazioni di sanificazione e igienizzazione delle strutture, quelle tra l'altro imposte come condizione per la riapertura dal Dpcm del 17 maggio.

"Di certo non serviva aspettare un decreto per prevedere che bisognava attuare un certo tipo di prevenzione e soprattutto di manutenzione, molto spesso di carattere ordinario, per consentire ai più piccoli cittadini di questa città di usufruire delle aree a loro dedicate" scrivono i dem in una nota. "A pensar male, si fa peccato, ma a a destare qualche sospetto sulle inadepienze e immobilismo dell'attuale amministrazione c'è anche il fatto che alle nostre richieste di report su quante sanificazioni e manutenzioni del verde sono state fatte, non c'è stata alcuna risposta".

"Dopo i parchi riaperti con l’erba alta fino alle ginocchia e il degrado rimasto immutato, a Roma si decide di non riaprire le aree gioco per i bambini" commenta anche il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo. "Se anche fosse vero che nel merito si attendono indicazioni più precise da parte del Governo, viene da chiedersi cosa impediva alla Giunta Raggi di procedere con una accurata sanificazione delle varie aree. Comprendiamo la difficoltà generale di questo periodo di emergenza ma non accettiamo l’inerzia e la scusa".

Insomma, il messaggio chiaro: ci si poteva pensare per tempo. "La sindaca Raggi sa da settimane che la fase 2 sarebbe arrivata e si è fatta cogliere impreparata su tutti i fronti. Abbiamo chiesto interventi di igienizzazione in tutte le lingue e adesso la Giunta ammette che in larga parte questi interventi non sono cominciati e non sono neanche in programma - conclude Palumbo - tanto a Roma, come a Torino, le amministrazioni 5 stelle tengono in ostaggio bambini e famiglie, con la scusa di future e incerte indicazioni del Governo relativamente a misure che tutti davamo per scontato che fossero già state responsabilmente attuate dalle varie giunte comunali".