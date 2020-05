Urbanistica e opere pubbliche, Roma Capitale assume cento nuovi architetti

Cento nuovi architetti entreranno a far parte dell'organico di Roma Capitale. Le assunzioni, tra quelle giù effettuate e quelle programmate per il 2020, salgono così a 266. Lo ha comunicato l'assessore alle Risorse Umane, Antonio De Santis, che ha spiegato: "Programmare e realizzare opere pubbliche rappresenta uno degli assi strategici di questa Amministrazione. Per farlo è fondamentale investire sul capitale umano". Tra il 18 e il 20 maggio hanno firmato 90 nuovi architetti. Altri 10 sigleranno il contratto a luglio. Cento nuove risorse che si aggiungono così ai 166 che già è erano entrati in organico.

Il percorso, ha aggiunto l'assessore, è "stato portato avanti nonostante l'emergenza coronavirus, grazie al lavoro del dipartimento Risorse Umane che ha affrontato la complessità della fase garantendo lo sviluppo ordinario della programmazione".

Continua: "Si tratta di un'iniezione di nuovo personale che anche in questo comparto, fondamentale per lo sviluppo della città, non veniva effettuato da tanti anni. Ciò si integra proficuamente con il Regolamento incentivi, finalizzato proprio a rendere più trasparenti ed efficienti le procedure di gara mettendo al centro la valorizzazione degli obiettivi raggiunti dai nostri dipendenti. Progettare e riqualificare all'interno di una visione urbanistica di ampio respiro necessita di professionalità di spessore e motivate. Per questo investire sul personale tecnico ha costituito sin dall'inizio una delle nostre priorità".