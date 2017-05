Multiservizi, nuova gara per pulizia del tpl: "88 posti si lavoro a rischio"

Sono a rischio esubero 88 posti di lavoro della Multiservizi nel comparto pulizia di treni, metropolitane e mezzi del tpl di superficie Atac. E' emerso ieri mattina nel corso di una riunione della commissione capitolina Mobilità a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della commissione, Enrico Stefano, Pio Velardo, responsabile del Personale di Multiservizi, Marco Talio, direttore tecnico della stessa Multiservizi, e il consigliere del M5s, Roberto Di Palma. Il loro destino è legato ad un incontro con i sindacati che si terrà domani (mercoledì).

L'allarme è stato lanciato dal responsabile del Personale, Velardo: "C'è il rischio di 88 esuberi" riposta l'Agenzia Dire. La risposta della società partecipata è arrivata subito dal tavolo: "Il nostro obiettivo è quello di spostare questi lavoratori dal tpl alla scuola senza far perdere a nessuno il posto di lavoro".

In tal senso oggi sono state anticipate alcune novità della nuova gara d'appalto. Il nuovo bando di gara prevede 5 milioni in più su base d'asta passando da 23 a 28 milioni. Cambia il numero di lotti che saranno di più. Da tre lotti, per superficie, interni e altre aree si passerà a otto di cui 5 per il comparto metro-ferroviario ed uno per i parcheggi e gli uffici. "Ora" ha commentato Di Palma "dobbiamo capire se la strada indicata da Multiservizi, ovvero di spostare i lavoratori, sia percorribile. Secondo noi c'è un problema e non so se si può fare. Sono tutti lavoratori in straordinario. Inoltre sono in solidarietà e ora gli stanno scaricando le ferie".