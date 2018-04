Ecco le spiagge a misura di bambino: in provincia di Roma solo Anzio è 'Bandiera verde'

Acqua pulita e bassa vicino alla riva. Sabbia per giocare. La presenza di bagnini per far fronte ad eventuali emergenze. E ancora. Bar nelle vicinanze per qualsiasi evenienza: dallo spuntino di metà mattina ad un luogo pulito dove cambiare il pannolino. Anche quest'anno sono state premiate con il riconoscimento della 'Bandiera Verde' le spiagge considerate a 'misura di bambino'. Delle 136 premiate in tutta Italia, la provincia di Roma se ne aggiudica solo una: Anzio. Una anche in provincia di Viterbo: Montalto di Castro. Nel Lazio vince la provincia di Latina che vede premiate Formia, Gaeta, Lido di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga e Ventotene-Cala Nave. I riconoscimenti sono stati assegnati oggi a Montesilvano, in provincia di Pescara, nel corso del IV Convegno nazionale delle 'Bandiere Verdi', presieduto da Italo Farnetani, ordinario di Pediatria della Libera università Ludes di Malta.

Per stilare la classifica "sono stati consultati 2.380 pediatri" spiega all'AdnKronos Salute Farnetani. "Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione come sempre ci siamo riferiti alle strutture istituzionali e pubbliche italiane: le ordinanze dei sindaci e le rilevazioni delle Arpa regionali, che sono le strutture preposte a tali controlli. Inoltre, nel tempo abbiamo incluso varie tipologie marine: nel 2008 e 2009 sono state valutate le località di mare definite 'mondane', dove fossero presenti attrezzature turistiche rivolte sia ai genitori che ai bambini. Nel 2010 invece abbiamo cercato quelle 'incontaminate', in cui la natura prevalesse sulle strutture turistiche. Fino a questo punto erano state individuate 51 località turistiche".

La ricetta dei pediatri per una località di mare ideale i bambini più piccoli prevede dunque: "Sabbia meglio di sassi e rocce, un po' di spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che ci si possa immergere in sicurezza". I pediatri hanno sempre privilegiato le spiagge attrezzate ove ci fosse la presenza degli assistenti di spiaggia, indispensabili per intervenire in caso di emergenza, e questo anche "per la garanzia di pulizia. Utile la presenza anche di un bar che possa rispondere alle varie esigenze dei bambini, per esempio per lo spuntino di metà mattinata, la merenda, oppure anche per scaldare latte o altri pasti per i più piccini".