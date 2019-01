Giunta, si lavora al rimpasto: Antonio De Santis super assessore a Scuola, Anagrafe e Personale

Un super assessorato a Scuola, Anagrafe e Personale da affidare a un fedelissimo della sindaca. Siamo a un passo dall'ennesimo rimpasto di giunta. Stavolta serve a segnare il giro di boa dell'amministrazione grillina, una sorta di elezione di mid term sancita dall'assoluzione della prima cittadina lo scorso 10 novembre. E allora si punta tutto su un nuovo Mister Wolf del Campidoglio, già delegato al Personale, ora anche assessore a Scuola e servizi anagrafici. Antonio De Santis, avvocato del lavoro, originario di Reggio Calabria, gode di ottima fiducia a palazzo Senatorio sia negli ambienti strettamente vicini alla sindaca, dove gravita dal 2016, che tra i consiglieri. E di un suo approdo in giunta si vocifera da mesi. Venerdì scorso la presentazione ai colleghi della squadra.

A lui verranno affidate, oltre al Personale che già gestiva, altre due deleghe importanti: la prima alla Scuola, sottratta all'assessore Laura Baldassarre che rimane a guidare le Politiche sociali. Un tema caldo, specie a fronte della prossima riorganizzazione del sistema educativo dell'infanzia previsto con l'arrivo dei fondi ministeriali per la fascia 0-6 anni (QUI LA NOTIZIA). L'altra delega viene strappata a Flavia Marzano (che mantiene comunque l'assessorato alla Roma Semplice) e riguarda i servizi anagrafici. Dalle attese interminabili per la carta d'identità elettronica al caos agli sportelli da quando i pagamenti sono possibili solo tramite pos, anche questo è un fronte aperto e Raggi vuole avere le spalle coperte.

L'ordinanza che mette nero su bianco i cambiamenti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ma i giri di valzer a palazzo Senatorio non finiscono qui, assicurano i ben informati. Con un piede già fuori dalla porta scorrevole della squadra di governo ci sarebbero pure l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari, alle prese con il problema dei problemi per la Capitale, lo smaltimento dei rifiuti, e Rosalba Castiglione, al Patrimonio e Politiche abitative. Ma a fermare le sostituzioni ci sarebbero le quote rosa. Da statuto devono rispettare il 40 per cento della giunta. E con l'ingresso di De Santis siamo già al limite del consentito: 6 uomini e 5 donne. La prossima eventuale nomina dunque dovrà essere per forza al femminile.