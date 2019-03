Dipendenti comunali, l'assessore: "Presto nuove assunzioni. Con noi cambio di passo"

Un nuovo corso quello tracciato dal neo assessore al Personale Antonio De Santis. Da tecnico, delegato della sindaca alle risorse umane, a uomo della giunta rivendica il cambio di passo nella gestione dell'esercito dei 24mila dipendenti comunali della Capitale. "Noi abbiamo aperto al dialogo, prima le porte erano chiuse" spiega a RomaToday. Tra le ultime novità le assunzioni nel corpo della Polizia locale e all'anagrafico e un regolamento per la gestione delle graduatorie delle supplenti e per la mobilità interna dei lavoratori.

Assessore, la carenza di supplenti nelle scuole dell'infanzia è un dato tra i più critici del settore. Quali novità introduce il nuovo regolamento sulle graduatorie?

E' un passaggio che mancava dal 2007, dà regole certe, con due graduatorie uniche, a una disciplina che fino ad oggi è stata fatta solo di circolari e di un regime poco chiaro nelle chiamate. Abbiamo istituito la Mad (Messa a disposizione, ndr) che è un canale terzo dove reperire insegnanati. E restitutito dignità alla categoria che avrà diritto a formazione e aggiornamento. Ora auspichiamo ulteriori cambi normativi a livello statale.

Di che tipo? Li avete chiesti al Governo nazionale?

La carenza di supplenti deriva da due fattori principali: il numero chiuso all'università e la concorrenza con le scuole statali che ci penalizza. Tramite l'Anci e con il contributo delle organizzazioni sindacali stiamo avviando un dialogo con il Governo sì, per riuscire a capire come poter intervenire.

La famiglia dei dipendenti capitolini veniva dagli anni di Marino, anni di proteste. Lei da tecnico prima e ora da assessore, sembra aver "governato" la loro rabbia. Come ci è riuscito?

Attraverso il dialogo costante, l'ascolto attivo e il coinvolgimento di tutte le parti sociali e dei dipendenti. Abbiamo lasciato le porte sempre aperte. Al contrario, quando siamo arrivati, abbiamo percepito subito che negli anni precedenti questa forma di approccio era totalmente mancata.

Da tecnico ad assessore: qual è la differenza tra i due ruoli?

Il governo di una città necessita di vari ingredienti. Diciamo che unire la predisposizione al tecnicismo a una visione politica è un giusto mix.

Vigili, anagrafe, maestre d'asilo: dove vede ad oggi le maggiori criticità?

Le stiamo affrontando un po' tutte. Per quanto riguarda il corpo della polizia locale abbiamo fatto 1000 assunzioni e abbassato, quindi ringiovanito, l'età media dei dipendenti. Per l'anagrafe anche qui abbiamo fatto altre assunzioni e un accordo con l'istituto poligrafico per dare un supporto sui servizi di emissione della carta identità elettronica e uno slancio in più a processi di digitalizzazione. Per le maestre abbiamo contrastato la precarietà del settore, stabilizzando 1400 insegnanti, e stiamo lavorando a ulteriori piani assunzionali.

I vigili reclamano la riforma nazionale del settore, con poteri di ordine pubblico. Pensa serva a migliorare l'efficienza del corpo?

Su questo preferisco non rispondere, non è un tema, la sicurezza, di mia diretta competenza.

Nel 2021 per cosa vuole essere ricordato dai cittadini e dai lavoratori di Roma Capitale?

Per essere stato uno di loro, per essere stato al loro fianco e aver contribuito a un'evoluzione culturale grazie alla quale il dibattito intorno alla pubblica amministrazione smetta di essere legato al demerito, ma cominci a partire dal merito e dalla valorizzazione dei dipendenti che supportano ogni giorno l'amministrazione pubblica.