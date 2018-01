VIDEO | Presidio dei sindaci contro gli aumenti, il fascista Antonini si autoproclama sindaco

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cacciato dai sindaci della Valle Aniene, il candidato alla presidenza della Regione Lazio con un tricolore si fascia da sindaco: "Ho la delega di 150.000 persone". Alle ultime elezioni ha raccolto 2736 preferenze

Momenti di concitazione ieri pomeriggio davanti al Ministero dei Trasporti. Durante il presidio dei sindaci di Abruzzo e Valle Aniene, ha fatto irruzione una delegazione di CasaPound. A capitanarla Mauro Antonini, candidato alla presidenza della Regione Lazio per CasaPound, che megafono alla mano ha definito l'incontro tra Zingaretti e Delrio una buffonata "perché Zingaretti annuncia ricorsi senza mai farli sugli aumenti dell'A24".

Immediata la reazione dei sindaci che hanno chiesto ad Antonini di andarsene, accusandolo di volersi fare pubblicità e di protestare contro i sindaci e non contro gli aumenti dell'autostrada. Ne è nato un diverbio, mandato in diretta sulla pagina facebook di CasaPound con il candidato dei neofascisti che ha attaccato i sindaci "che nessuno si è filato di pezza". "Tu rappresenti paesi di 1000 persone. Dove vivo io ce ne sono 150.000. Sono molto più rappresentativo di te". Antonini, allontanato da sindaci e forze dell'ordine, con un tricolore si è fasciato provocatoriamente a mo di sindaco.Residente a Casal Bertone, Antonini alle ultime elezioni amministrative era candidato presidente del IV municipio, sempre per i fascisti del terzo millennio di CasaPound. Con 2.736 preferenze è rimasto fuori dal consiglio. Ieri si è autoproclamato sindaco, millantando più volte la delega di 150.000 persone.

In un'intervista a RomaToday Antonini a domanda precisa aveva detto: "Sì è corretto chiamarmi fascista", rivendicando con orgoglio la definizione.