Da Porta San Paolo a Centocelle: Roma ricorda il 76esimo anniversario della Liberazione

Sono trascorsi 76 anni dall’arrivo, nella Capitale, delle truppe del Generale Clark. Tra il 4 ed il 5 aprile del 1944 Roma viene finalmente liberata dall’occupazione nazifascista le cui milizie, senza ingaggiare scontri a fuoco, decisero di abbandonare Roma.

La Liberazione di Roma

A distanza di tanti anni, nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza nuovo Coronavirus, i romani hanno ricordato quella data. Una pagina fondamentale nel processo che ha portato alla liberazione di tutto il Paese. Lo ha fatto in maniera composta, rispettando le prescrizioni. Con le mascherine calate sul viso ed a distanza di sicurezza.

Centocelle

Le celebrazioni si sono svolte nel corso della giornata da un capo all’altro del territorio. A Centocelle il presidente pentastellato del Municipio V si è recato, con la sezione ANPI Centocelle, in piazza della Camelie, dov’è presente un monumento ai martiri della Resistenza. “La nostra presenza era doverosa, a maggior ragione dopo che alcuni facinorosi in occasione della Festa della Repubblica hanno compiuto il gesto ignobile di levare le corone d’alloro apposte il 25 aprile a Piazza delle Camelie ed a Piazza della Marranella”.

Porta San Paolo

A Porta San Paolo invece si è presentato il Presidente in compagnia di alcuni assessori del Municipio VIII. “ Oggi con la mia Giunta e le Associazioni dei Combattenti – ha dichiarato Ciaccheri a margine della cerimonia - abbiamo voluto omaggiare la memoria e l'eredità di quelle donne e di quegli uomini per quella passione e desiderio di libertà che continua a muovere lo spirito della nostra città, oggi più che mai”.

Trullo e Forte Bravetta

Nel quadrante occidentale della città, la sezione ANPI Trullo-Magliana ha organizzato una cerimonia “per ricordare con una deposizione di fiori e brevi interventi la Liberazione di Roma e il Partigiano Franco Bartolini a cui è dedicata la nostra sezione”. Una commemorazione si è svolta anche a Forte Bravetta, sempre a cura dell'ANPI.

Il tavolo sull'antifascismo

Di segno diverso invece è stata l’iniziativa assunta, nel quadrante sud orientale. Nel Municipio VII, “abbiamo convocato il primo tavolo interistituzionale municipale sull'antifascismo, come previsto da un’apposita delibera di giunta, che prevede il coinvolgimento di numerose realtà territoriali”, dal Coordinamento Antifascista e Antirazzista del Municipio alle locali sezioni ANPI. Rigorosamente in modalità telematica.

Medaglia D'Oro per la Resistenza

A conferma del fatto che a Roma, nonostante il Covid 19, ci sono rappresentanti istituzionali e associazioni partigiane che non hanno dimenticato. E che, celebrando la memoria della Liberazione, ricordano implicitamente qual è stato il ruolo della Capitale. Un "fiero esempio di eroismo per le città occupate" ha dichiarato il presidente Mattarella quando, nel 2018, l'ha insignita della Medaglia d'Oro al Valore Militare per la Resistenza.