Anna Foglietta: "Roma come Beirut. Ho votato Raggi, mi ha deluso". E sul web piovono insulti contro l'attrice

In campagna elettorale vip e meno vip hanno da più parti sostenuto Virginia Raggi, scatenando il giubilo dei fan grillini. Un anno e mezzo dopo gli smarcamenti dall'amministrazione pentastellata si susseguono. Ultima in ordine di tempo è l'attrice Anna Foglietta che, ospite di Otto e Mezzo, si è resa protagonista di un duro attacco alla Roma di Virginia Raggi. Il tutto di fronte ad uno dei due tutor incaricati di assistere la sindaca, Alfonso Bonafede, finito letteralmente travolto dalla veemenza dell'attrice, ospite della Gruber per promuovere il film Il Contagio.

"Non mi capacito - spiega l'attrice - del fatto che i cittadini non si rendano conto dello stato di degrado nel quale vivono, eredità durissima che voi avete assunto. Le persone sono deluse. Io ho creduto in Virginia Raggi. Purtroppo ora mi sento delusa: il vostro codice etico è stato tradito: non dovevate proprio arrivarci a quel punto. La delusione è maggiore rispetto a quelli da cui te l’aspetti".

Duro poi l'attacco su fatti concreti: "Un cittadino che vede il proprio parco invaso dagli arbusti, cosa deve pensare? Io non trovo mio figlio negli arbusti, gli devo mettere il cappellino. Cosa devo pensare, che era meglio quando c'erano Carminati e Buzzi?".

La Foglietta rincara la dose: "Voi non volete vedere la realtà", dice rivolgendosi ad Alfonso Bonafede. "Roma è peggiorata enormemente e voi non ve ne accorgete. Questa cosa non si può più accettare. Questo non va per quelli che guadagnano poco e devono pagare tutte queste tasse".

Tanto è bastato per scatenare gli insulti grilini su twitter. Eccoli di seguito. E su facebook, sull'ultimo post dell'attrice, gli ultras pentastellati hanno sfogato tutta la loro rabbia.