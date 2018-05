Angelo Mai riapre, ma il suo destino resta appeso ad un filo: la sospensiva dura tre settimane

Non sapeva nulla dello sgombero. La fiamma ossidrica che ha saldato i cancelli all'ingresso dell'Angelo Mai è stata messa in funzione senza che prima il Vicesindaco Luca Bergamo ne fosse messo a conoscenza.

Uno sgombero all'insaputa del Vicesindaco

"Apprendo dalle agenzie di stampa che è in corso lo sgombero dell'Angelo Mai da parte degli uffici del Patrimonio di Roma Capitale di cui non ero informato - aveva ammesso il numero due di Roma Capitale - Alla luce delle informazioni disponibili ritengo necessario la sospensione dell'azione per fare le necessarie e opportune valutazioni". Un'ora più tardi Bergamo, accolto dai fischi, si è presentato al cancello di via delle Terme di Caracalla dove ha ribadito, ai numerosi cittadini presenti, quello che già aveva dichiarato nel comunicato. La vicenda si è comunque conclusa con la riapertura della struttura. A darne notizia è lo stesso collettivo che gestisce l'Angelo Mai "Siamo rientrati: è stata concessa la sospensiva di tre settimane".

La mobilitazione degli artisti

La riapertura è stata preceduta dalla mobilitazione di alcuni artisti. "Ma perché? - aveva chiesto Daniele Silvestri - Non mi pare che Roma sia invasa da luoghi in cui si possano intercettare proposte culturali e laboratori artistici di questo livello". La perplessità era stata condivisa anche da Manuel Agnelli, accorso sul posto e da Roberto Dell'Era, bassista degli Afterhours. Non ci sono stati soltanto cantautori e musicisti a scendere a fianco dell'Afterhours. Anche il regista Daniele Lucchetti non si è tirato indietro. "Vorrei conosere con chiarezza la posizione del Comune, sapere se prenderà posizione per difendere uno spazio che ha aggregato un grandissimo numero di artisti ed un'enorme quantità di pubblico". La posizione alla fine di una lunga giornata è stata presa. L'Angelo Mai ha riaperto, almeno per le prossime tre settimane.

La spada di Damocle

La decisione di sigillare l'ingresso del locale, non era figlia di un'iniziativa presa dalla Questura. L'intervento era stato richiesto dagli uffici di Roma Capitale. Una sorta di corto circuito che rischia di ripetersi se non si procede, come promesso da un anno, a redarre e votare un nuovo regolamento sulle concessioni. Quella dell'Angelo Mai era infatti scaduta, ma non è la sola. Al contrario sono centinaia le realtà che, in assenza di un rinnovo, rischiano d'incorrere nello stessa sorte. Una spada di Damocle che quanti hanno vissuto la stagione degli sgomberi inaugurata con la delibera 140, ben conoscono.

Il problema è solo rimandato

La questione non è risolta. Ma per ora il collettivo dell'Angelo Mai può tirare un sospiro di sollievo. "Ringrazio il dipartimento Patrimonio che ha preso atto delle motivazioni per cui avevo avanzato la richiesta di sospendere lo sgombero dell'Angelo Mai e ne ha disposto il differimento. L'Angelo Mai e altre esperienze simili in città - ha sottolineato il vicesindaco Bergamo - sono importanti per la loro offerta culturale, per il patrimonio di relazioni umane e sociali che consentono di realizzare e per il presidio sul territorio che la loro presenza in molti casi assicura".