Primarie nei municipi, Casu allontana la sconfitta del Pd: "Ha vinto la partecipazione"

Intervista al segretario romano del Partito democratico, all'indomani delle primarie di centrosinistra per la scelta dei candidati che correranno in III e VIII municipio alle elezioni del 10 giugno. I dem portano a casa l'ennesima sconfitta, e a vincere la partita sono due outsider del cosiddetto "campo progressista", Amedeo Ciaccheri alla Garbatella con il progetto Super8, Giovanni Caudo, ex assessore della giunta di Ignazio Marino, mai nemmeno tesserato del Pd. Una sconfitta, seppur rilegata al livello iper locale, difficile da negare. Eppur non se ne parla.

La vittoria è "della partecipazione", di quei seimila cittadini che sono andati a votare nonostante il bel tempo e il ponte tra 25 aprile e 1 maggio. "E' stata una grande festa democratica" commenta a RomaToday il renzianissimo Andrea Casu, a margine di una conferenza stampa dove si è seduto accanto ai vincitori. "Oggi siamo tutti in campo, è questo il senso delle primarie". E a chi ha detto, vedi l'ex segretario romano Marco Miccoli, che "ha perso il presidente Matteo Orfini" replica: "Io Orfini lo ringrazio, non credo sia giusto tirarlo in ballo in questa partita".

Non c'è spazio per le polemiche, ma nemmeno per le riflessioni post sconfitta, l'ennesima. Perché è il momento per il centrosinistra di cavalcare la spinta per ripartire, proprio dai territori, dal rapporto perduto con l'elettore. E i dem, come ripete Casu, faranno la loro parte. Ma una cosa sembra certa: la ripartenza della sinistra mette all'angolo i democrat. Che lo si voglia esplicitare o no. E il modello Zingaretti, quello inclusivo che apriva a sinistra oltre il Pd, unico vincitore alle tornata elettorale del 4 marzo, che fine ha fatto? Anche quello rottamato? Enzo Foschi, candidato espressione dell'area zingarettiana del partito, ha perso le primarie. Segno che forse, accantonata - per il momento - l'esperienza renziana, siamo oltre anche all'esempio Lazio. Ma Casu rifugge ogni discorso che riguardi correnti, nomi, tensioni interne. "Lavoreremo per liste forti in appoggio ai candidati, scelti con primarie vere. Perchè non guardate ai Cinque Stelle che selezionano chiusi in una stanza con 20 persone?".