Carte d'identità, accordo con i sindacati: più sportelli pomeridiani per migliorare il servizio 

Stessi sportelli attivi la mattina anche nel pomeriggio, e un congruo numero di postazioni dedicate al rilascio della carta d'identità elettronica. Poi, nel prossimo piano di assunzioni sono previsti assegni prioritari a personale negli uffici. E' in sintesi l'accordo per migliorare il funzionamento dei servizi anagrafici di Roma.

Siglato ieri dall’assessore alla Roma Semplice Flavia Marzano è stato siglato oggi con le organizzazioni sindacali (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, USB, CSA Regioni Autonomie Locali, RSU di Roma Capitale) il patto promette di diminuire i disservizi continui agli sportelli: lunghe file e appuntamenti dopo mesi per rifare il documento d'identità, dal 2015 obbligatorio nel comune di Roma in modalità elettronica.

"L’accordo - spiega il Campidoglio - frutto anche di un confronto con i presidenti e i direttori di municipio che si è articolato in più incontri, prevede di affiancare alle misure già avviate da parte dell’Amministrazione interventi specifici di riorganizzazione finalizzati a garantire nei pomeriggi di apertura al pubblico l’operatività dello stesso numero di sportelli attivi la mattina, oltre a far sì che sia previsto un congruo numero di postazioni dedicate al rilascio della CIE e che il prossimo piano di assunzioni assegni in modo prioritario nuovo personale dedicato a questi servizi".

Nuovo orario dal 1 ottobre

Per effetto dell’accordo, l’apertura degli sportelli anagrafici sarà prevista il pomeriggio nelle giornate di martedì e giovedì, con la stessa disponibilità oraria attuale di sportelli aperti, grazie all’ottimizzazione dell’organico esistente. La misura sarà attiva dal prossimo 1 ottobre e tutti i cittadini che hanno già prenotato dei servizi nei giorni di lunedì e mercoledì saranno contattati per rimodulare gli appuntamenti secondo il nuovo orario.

"Le misure dell’accordo si affiancano in modo molto significativo alle azioni già in atto da parte dell’amministrazione – afferma l’assessore a Roma Semplice Flavia Marzano - come l’adesione al sistema di prenotazione AgendaCIE del Ministero dell’Interno e l’accordo con il Ministero per l’acquisizione da parte di Roma Capitale di ulteriori postazioni CIE, il subentro all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, il completamento del dispiegamento dei POS negli uffici per l’abbandono del contante, gli interventi specifici che stiamo formalizzando per incentivare l’utilizzo delle certificazioni online. Abbiamo definito, così, un piano articolato e solido in grado di incidere in modo strutturale sul miglioramento dei servizi ai cittadini tenendo conto delle adeguate condizioni di lavoro del personale. Ringrazio, oltre le organizzazioni sindacali, anche i Presidenti e i Direttori e tutti i Dipartimenti che hanno collaborato per questo risultato".