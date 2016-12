Sanità, il 31 dicembre e il 1 gennaio aperti 27 ambulatori di medicina generale

Attiva anche nei giorni festivi e dunque anche sabato 31 dicembre e il 1° gennaio dalle ore 10 alle ore 19 la rete degli ambulatori di medicina generale. Gli ambulatori sono complessivamente 27, di questi 17 sono aperti nella Capitale (uno per ogni Municipio), i restanti 10 sono operativi: uno a Viterbo e uno a Latina, 3 in Ciociaria a Frosinone Sora e Cassino, 5 nei centri dell’hinterland romano a Palombara, Guidonia, Anzio Nettuno e Zagarolo.

Lo comunica in una nota la Regione Lazio. L’accesso agli ambulatori dei giorni festivi è aperto a tutti a prescindere dalla Asl di appartenenza. La rete è una valida alternativa al Pronto Soccorso per patologie legate all’epidemia influenzale che in questi giorni sta raggiungendo il picco massimo di diffusione ed in caso di piccole medicazioni.

Gli Ambufest saranno attivi anche nei giorni 6,7 e 8 gennaio 2017 sempre dalle 10 alle 19 come orario di riferimento anche se in alcuni casi le ore di apertura saranno anche maggiori.

L’elenco completo di queste strutture con tutte le indicazioni per raggiungerle, orari e telefono, sono reperibili sul sito Salutelazio.it. Nello stesso sito, ma per le esigenze eventuali dei giorni feriali, è possibile consultare l’elenco completo delle Ucp di riferimento, ambulatori dei medici di base che lavorano in associazione, ai quali l’utente di uno qualsiasi dei professionisti associati può recarsi a prescindere dalla presenza del suo medico curante ogni giorno dalle ore 10 alle ore 19 orario continuato.