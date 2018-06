Pulizia delle strade, Ama dovrà pubblicare i turni di spazzamento

Ama dovrà pubblicare sul proprio sito i giorni in cui si svolgono i turni di spazzamento e raccolta del materiale giacente sul suolo. E' l'effetto della delibera numero 73 votata in assemblea capitolina. Un provvedimento che raccoglie la proposta della consigliera d'opposizione Svetlana Celli.

La delibera prevede che "Ama dovrà provvedere alla pubblicazione, sul proprio sito internet, dei giorni in cui si svolgono i turni di spazzamento e raccolta del materiale giacente sul suolo; inoltre, la società dovrà mantenere un costante monitoraggio della qualità del servizio di customer care, operato attraverso il proprio sito internet, affinché le eventuali segnalazioni di inadempienze nell'erogazione del servizio da parte dei cittadini, possano essere trattate e gestite con prontezza ed efficacia; la procedura di pubblicazione dovrà essere attivata a partire dal nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana in vigore dal 1° gennaio 2019".

Soddisfatta la consigliera Svetlana Celli, della lista civica RomaTornaRoma: "L'Assemblea Capitolina ha dato voce ai cittadini, che chiedevano un intervento in questo senso addirittura dal 2007. In Aula Giulio Cesare erano presenti anche Vanda Morbilli e Annamaria Palaia di Cittadinanzattiva Nomentano, che nel 2014 hanno rilanciato la proposta nel Municipio II. La delibera fa parte delle 11 che abbiamo presentato a seguito della nostra campagna di ascolto "ProponiAMO per Roma", che per 8 mesi ha raccolto le proposte dei cittadini per migliorare la città".