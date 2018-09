Ama, bilancio non approvato: allarme sugli stipendi di settembre

Gli stipendi di settembre dei dipendenti Ama sono a rischio. A far scattare la denuncia dei sindacati è la mancata approvazione del bilancio dell’azienda capitolina da parte del Campidoglio. Il tema sarebbe dovuto essere oggetto di un incontro in programma per mercoledì scorso con l’assessore al Bilancio, Giannni Lemmetti. Invece l’incontro è slittato all’11 settembre e i timori in merito agli stipendi mai smentiti. Ad aggravare la situazione, il fatto che Ama non ha ancora versato la seconda tranche del premio di produttività che i lavoratori attendono da giugno.

Secondo quanto riporta l’agenzia Dire, il bilancio è stato approvato solo dal consiglio di amministrazione dell’azienda ma non dall’assemblea dei soci in quanto il Campidoglio non intende riconoscere 18 milioni di euro di crediti mandando in rosso un bilancio in attivo.

Intanto si consolida tra i sindacati l’idea che sia necessario mantenere lo sciopero in programma per il 14 settembre. Alla base della mobilitazione, non solo la mancata approvazione del bilancio ma anche la modifica di due delibere del 2015 relative al blocco delle assunzioni e alla possibilità di affidare ai privati parte del servizio. Scrivono Fp Cgil di Roma e Lazio, Fit Cisl Rieti e Fiadel in una nota unitaria: “I dubbi sulla buona fede della Giunta erano già tanti, e da mesi si intravedeva uno scontro interno al Campidoglio e tra questo e il management Ama. Ma lo spostamento di un incontro delicato come quello che avremmo dovuto tenere due giorni fa all’11 settembre, quindi a ridosso dello sciopero, li rafforza”.

Continuano: “Ci presenteremo all’incontro dell’11 per provare a capire finalmente dall’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, e con intollerabile ritardo, perché stia ostacolando la modifica delle delibere oggetto dello sciopero e come mai da mesi non sia stato approvato il bilancio aziendale. Sembra che invece di mettere Ama nelle condizioni di operare al meglio, ci sia qualcuno che lavora per metterla in difficoltà”.

“Le due delibere da modificare, la 52 che apre alla privatizzazione e la 58 che blocca le assunzioni, sono un macigno che ha portato a una battaglia sindacale a tutela dell’azienda, non certo corporativa. Modifiche promesse pubblicamente dalla Sindaca Raggi e previste da un accordo mai rispettato” proseguono.

I “nuovo Pap” (il piano di raccolta dei rifiuti porta a porta, ndr), deciso da Roma Capitale e portato avanti alla bene e meglio dall’azienda, è improvvisato e sta fallendo, peggiorando le condizioni di lavoro. I quartieri sono più sporchi e gli sforzi dell’azienda per rincorrere la Giunta ricadono sui lavoratori. Non vorremmo che, come suggerisce qualche osservatore, Lemmetti e altri progettino la crisi di Ama sul modello Livorno”.