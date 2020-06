Incendio cassonetti, Ama sostituisce 11 contenitori bruciati nei municipi IV e VII

Sono 11 i cassonetti bruciati sostituiti dalle squadre speciali di Ama, incendiati nei giorni scorsi tra le strade dei municipi IV e VII, i cui rifiuti combusti erano stati già rimossi in precedenza. Dall’inizio dell’anno sono stati sostituiti 165 cassonetti e rimossi circa 41mila chilogrammi di rifiuti combusti con grave rischio per l’ambiente e la salute delle persone. Nel 2019, invece, erano stati complessivamente 460 i cassonetti stradali bruciati, 500 invece nel 2018.

Una vera e propria scia di fuoco quella che domenica scorsa ha interessato le strade del VII municipio (da largo Appio a viale Anicio Gallo a via Caio Canuleio): in soli 20 minuti sono stati dati alle fiamme 6 cassonetti. Per questi atti è stato denunciato un piromane. Nei giorni precedenti altri roghi da Tuscolana a Ostia, 9 per l’esattezza in 24 ore. Stesso scenario anche in via Somalia dove un piromane è stato fermato per aver incendiato 7 cassonetti.

In particolare nel Municipio IV erano 2 i cassonetti dati alle fiamme, uno in via Montegiorgio e l’altro in via Corinaldo, mentre nel Municipio VII ben 9: 2 in via dell’Aeroporto (è la nona volta, negli ultimi due anni), 2 in via Tuscolana (ang. via Servilio Prisco), 2 in viale Appio Claudio, 3 in via Anicio Gallo.