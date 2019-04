Ama, dalle difficoltà nella raccolta allo stallo finanziario: lavoratori minacciano lo sciopero

Le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) di Ama hanno proclamato lo stato di agitazione e avviato le procedure di raffreddamento per "fermare il declino dell'azienda e uscire dalla crisi perenne". "La società vive un periodo di profonda crisi" denunciano le Rsu. "Negli ultimi anni abbiamo visto l'accelerazione di un declino in atto da tempo, dovuto alla mancata chiusura del ciclo, a un'assenza pesantissima di impiantistica che non permette ad Ama di prendere slancio come soggetto industriale".

E' lunga la black list delle motivazioni che porteranno i sindacati in piazza, poi, forse, allo sciopero entro fine mese. Dalla grave carenza di mezzi in strada alla mancata riforma delle officine. Dalla mancata manutenzione di impianti sempre sull'orlo del collasso alla cattiva logistica al disastro del porta a porta "non pianificato e messo in campo senza le condizioni minime di praticabilità". E ancora il "mancato aggiornamento delle indennità per i lavoratori dei servizi cimiteriali e necessità di riaprire il tavolo di confronto sul futuro del settore; fallimentare gestione dell'appalto sulla raccolta differenziata per le utenze non domestiche, con i colleghi delle società esterne che il 12 aprile saranno in sciopero per difendere occupazione e salario. A loro esprimiamo la nostra solidarietà".

A una condizione "grave" generale, si aggiunge lo stallo sul fronte finanziario - ancora il bilancio non è stato approvato - che "spaventa i dipendenti". "In assenza di risposte celeri sul fronte politico e senza tavoli aziendali che con il nuovo Cda siano in grado di decidere e affrontare i problemi elencati in premessa, entro la fine del mese ci ritroveremo in Piazza del Campidoglio per il primo appuntamento di mobilitazione, senza escludere il ricorso allo sciopero".