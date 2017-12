Ama, Rocca (Fdi): "Chi paga i disservizi?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Gli operatori dell’AMA con una certa solerzia multano i condomini soggetti alla raccolta porta a porta, sanzioni che arrivano anche a 1500/2000 € a condominio e senza che si possa contestare la veridicità di quanto affermato nella sanzione, ma fin qui tutto bene, del resto se si getta la carta nella plastica e viceversa e non si aiuta il corretto funzionamento del servizio è giusto beccarsi la sanzione, però vedendo come è ridotta la città in questi giorni mi chiedo chi paga per i disservizi e i disagi causati dall’AMA ai cittadini romani?

Dichiara Federico Rocca responsabile romano enti locali di Fratelli d’Italia.

Mi sono posto questa domanda che ritengo più che legittima e che spero trovi una risposta da parte dell’azienda. I cittadini pagano una tassa e in alcuni casi delle multe ma chi sanziona l’AMA che da giorni lascia i cassonetti strapieni sia nelle strade che nei cortili dei palazzi? Questa situazione crea degrado, sporcizia, cattivi odori e ovviamente la presenza di ratti, però i cittadini non possono sanzionare l’AMA e tanto meno possono rifiutarsi di pagare anche quando il servizio non viene svolto poiché puntuale arriva la sanzione o peggio ancora la cartella esattoriale. I cittadini quindi non hanno nessuno strumento per difendersi – conclude Rocca – per questo servirebbe un’amministrazione comunale in grado di tutelare i cittadini e di imporre al management di AMA il rispetto del contratto di servizio ma a quanto pare non è così e ai cittadini non resta che tenersi rifiuti e sanzioni, come si direbbe “cornuti e mazziati”.