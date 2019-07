Rifiuti, Ama rafforza turni per autorimesse e officine. Tmb Rocca Cencia attivo

Continuano gli sforzi di Ama per assicurare la regolarità dei servizi di ritiro dei rifiuti su tutti i quadranti della città e per uscire il più in fretta possibile dall'emergenza che ha attanagliato Roma nelle ultime settimane.

Per raggiungere questo obiettivo, Ama d'intesa con il Campidoglio ha rafforzato i turni di lavoro nelle autorimesse, nelle officine e nelle sedi di zona aziendali per garantire la massima efficienza dei servizi. Basti pensare che in soli cinque giorni sono state raccolte oltre 16mila tonnellate di rifiuti. Non solo, nella giornata di domenica è attivo anche il TMB Rocca Cencia, nella periferia est della città per il conferimento dei rifiuti: un impegno di lavoro reso possibile grazie all'accordo siglato con i sindacati.

Il diktat della Regione Lazio dopo l'ordinanza: "La città pulita in una settimana"

Tuttavia "La raccolta in città tornerà a regime ordinario dal 20 luglio" hanno annunciato lo scorso venerdì Laura D'Aprile, dirigente del Dipartimento Ambiente e Massimo Ranieri consigliere del nuovo cda di Ama in commissione ambiente seguendo il diktat del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che nella sua ordinanza (valida fino al 30 settembre 2019) chiede risultati più che soddisfacenti in una settimana (era il 5 luglio).

Le zone ripulite da Ama nelle ultime ore

Nelle ultime ore, operatori ecologici sono intervenuti per ripulire alcune postazioni di raccolta stradale in via Francesco Carrara, via Cesare Beccaria e via Giulio Romano (II municipio), via Capuana, via Ludovico da Breme e via Cecco Angiolieri via Fogazzaro (III municipio), via del Forte Tiburtino (IV municipio). Interventi aggiuntivi con l’ausilio di mezzi speciali (casse ragno, bobcat, ecc.) si sono concentrati in XV municipio.

Autobotti al lavoro per lavare le strade

Continua anche il lavaggio delle strade mediante l’utilizzo di sostanze sanificanti (enzimi igienizzanti abbatti odori). Nelle ultime ore, le autobotti aziendali hanno operato nell’area di Casal Bruciato e Laurentino 38. Le piattaforme della filiera della raccolta differenziata, in particolare carta e cartone, hanno garantito l’apertura per ricevere materiali anche domenica. Ama ha intensificato e rimodulato i giri di raccolta dedicati ai materiali riciclabili su tutti i quadranti cittadini.