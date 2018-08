Ingombranti lasciati in strada, da gennaio rimosse già 3500 tonnellate. Raggi: "Servono più controlli"

Una stretta sui controlli. La ricetta per limitare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti ingombranti è semplice. Occorre investire sul ruolo degli agenti accertatori di Ama. Parola della sindaca Raggi.

Un costoso malcostume

La presenza di rifiuti ingombranti, spesso abbandonati a ridosso dei cassonetti stradali, rappresenta un malcostume diffuso in tutta la città. Frigoriferi, vecchi elettrodomestici, sanitari e gli immancabili materassi, da anni degradano i quartieri della Capitale. Ne fanno le spese anche le aree verdi meno fruite. Diventano un facile bersaglio degli scaricatori abusivi e finiscono col trasformarsi in vere e proprie discariche a cielo aperto. Il fenomeno, nel complesso, genera dei costi per l'amministrazione.

L'impegno di Ama

"Da gennaio ad oggi sono stati oltre 46.500 gli interventi per rimuovere oltre 3.500 tonnellate di rifiuti ingombranti abbandonati scorrettamente su suolo pubblico" ha fatto sapere la Raggi che ringrazia l'Ama per "il grande impegno" messo in campo per difendere il decorso. "Sono 24 le squadre dedicate su tutto il territorio comunale, con mezzi e attrezzature speciali adatte alla raccolta di questi rifiuti di 'grossa taglia' come divani, televisori, frigoriferi, materassi, reti, pezzi di mobili. Mediamente, ogni notte, vengono effettuate circa 350 operazioni e rimosse oltre 20 tonnellate di rifiuti ingombranti".

La stretta sui controlli

I numeri destano impressione e si scontrano con la realtà che i romani quotidianamente vivono. La quantità di mobili, sanitari ed elettrodomestici abbandonati per le strade, non sembra infatti benificiare troppo dell'impegno promosso dall'azienda municipalizzata ai rifiuti. Cosa fare? Per la sindaca occorre migliorare i controlli. "Per colpire anche l'inciviltà di quei cittadini che abbandonano rifiuti dove non si può, abbiamo chiesto ad Ama di potenziare il proprio personale dedicato ad accertare comportamenti scorretti e multarli".

Le corrette modalità di conferimento

In attesa che torni l'iniziativa "Il tuo quartiere non è una discarica", la raccolta mensile domenicale organizzata da Ama e Tgr Lazio, i romani sono invitati a rispettare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Tutto ciò che non può essere smaltito nei cassonetti va infatti portato nei centri di raccolta, che sono aperti tutto i giorni. In alternativa è possibile contattare gratuitamente il servizio di ritiro a domicilio, gratuito per rifiuti con un volume pari o inferiore ai 2 metri cubi. "intanto - conclude la sindaca appellandosi ai cittadini – continuate a segnalare gli incivili".