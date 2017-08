Ama: "Raccolta ingombranti record, servizio usato da 23mila romani in 6 mesi"

"Numeri record per il servizio gratuito Ama RiciclaCasa. Sono stati infatti 23.045 i romani che hanno usufruito della raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti nei primi 6 mesi dell’anno, con punte di circa 4.500 interventi nel mese di giugno e una media di oltre 150 prelievi al giorno". Lo comunica in una nota stampa l'azienda dei rifiuti capitolina. "Oltre 1.800 le tonnellate di materiali intercettate e avviate a recupero, delle quali mille di ingombranti; 400 di legno; 250 di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come televisori, lavatrici, frigoriferi, computer, condizionatori, ecc.); 138 di metalli. Sono stati invece 3.448 i prelievi di rifiuti ingombranti a pagamento, dei quali circa 650 attivati da utenze commerciali".

Come funziona il servizio

Il servizio gratuito, fornito su appuntamento, è riservato esclusivamente alle utenze domestiche (fornendo il codice utente riportato nella bolletta Ta.Ri.) per il ritiro al piano strada (cortile, androne, portone, garage accessibile) di materiali fino a 2 metri cubi di volume. Per prenotare, basta chiamare lo 060606 o compilare il modulo di richiesta nella sezione Servizi on-line del sito www.amaroma.it. Al momento della prenotazione, viene richiesto il codice utente riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti. Per consentire alla maggior parte dei cittadini e famiglie di usufruire del servizio gratuito, ciascuna utenza può richiederlo massimo 2 volte al mese e fino a 12 volte nell’arco di un anno.

Per smaltire correttamente e gratuitamente i rifiuti ingombranti, elettronici e "particolari" i cittadini hanno inoltre a disposizione i 14 Centri di Raccolta Ama, aperti regolarmente tutti i giorni anche nei mesi estivi (ad eccezione di Ferragosto), e gli appuntamenti mensili con l’iniziativa "Il tuo quartiere non è una discarica", organizzata dall’azienda assieme al TGR Lazio, che riprenderà domenica 17 settembre nei Municipi pari. Tutte le informazioni sono anche disponibili sul sito www.amaroma.it.