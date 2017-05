'Il tuo quartiere non è una discarica', raccolte 135 tonnellate di rifiuti ingombranti

Sono state 135 le tonnellate di rifiuti ingombranti raccolte, oggi 21 maggio, nei Municipi pari. È questo il bilancio al termine de ‘Il tuo quartiere non è una discarica’, campagna organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio. Il materiale, successivamente, è stato avviato ai centri di trattamento/recupero.

Nel dettaglio, sono stati 15 i siti (10 eco-stazioni mobili e cinque centri di raccolta fissi) messi a disposizione dei cittadini, presso i quali è stato possibile consegnare gratuitamente rifiuti ingombranti, ‘particolari’ e raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Ama, secondo quanto riferito in una nota, provvederà a differenziare secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, metallo) i rifiuti riciclabili raccolti e ad avviarli alle rispettive filiere di recupero. L’Azienda, inoltre, ha ricordato che mette a disposizione dei cittadini altri due canali per disfarsi, in maniera gratuita, dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici, che non devono essere conferiti nei cassonetti stradali: sono i 14 centri di raccolta aziendali, aperti tutti i giorni. A loro si aggiungono il servizio di ritiro a domicilio al piano strada, per i materiali fino a due metri cubi di volume.

Questo servizio può essere prenotato tramite il ChiamaRoma 060606, oppure compilando l’apposito modulo di richiesta nella sezione Servizi on-line del sito aziendale. Il prossimo appuntamento con ‘Il tuo quartiere non è una discarica’, infine, è fissato per domenica 18 giugno nei Municipi dispari.