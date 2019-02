Ama, fissata l'assemblea dei soci: a fine febbraio si rinnova il vertice dell'azienda

Bisogna attendere una decina di giorni per conoscere chi prenderà le redini di Ama. Dopo la revoca del Consiglio d'amministrazione infatti dello scorso 18 febbraio, occorre procedere alla nuova nomina dei vertici. L'ennesima da quando, alla guida della città, è arrivata Virginia Raggi.

Il futuro dell'azienda

Con l'addio di Bagnacani, uomo di fiducia della dimissionaria assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari, l'azienda viene governata in via provvisoria dal Collegio Sindacale. E proprio quest'organo ha fissato, per il prossimo 28 febbraio, l’assemblea dei soci. All'ordine del giorno c'è, ovviamente, il rinnovo dell’organo amministrativo e la sostituzione dell’intero organo di controllo dell’azienda.

Gli appuntamenti istituzionali

Il giorno dopo l'azzeramento del Consiglio d'Amministrazione, è stato trascorso dai revisori di Ama, incontrando dirigenti e quadri di macrostruttura e, successivamente - come si legge in una nota dell'azienda - anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. "Il Collegio - si apprende dallo stesso comunicato stampa - ha ribadito che agirà pro tempore ed esclusivamente per assicurare una serena continuità aziendale a norma del Codice Civile e come disposto, sulla base dell’ordinanza di ieri (18 febbraio 2019 ndr) da Roma Capitale".

Le prossime mosse

Gli appuntamenti in agenda per il 19 febbraio non si sono limitati agli incontri con le organizzazioni dei lavoratori, i dirigenti ed i quadri. Il Collegio Sindacale si è infatti confrontato anche con i rappresentanti di Roma Capitale che, viene specificato nella nota, "hanno confermato il supporto all’organo di controllo ed il sostegno finanziario all’azienda". Bisogna dunque attendere la fine del mese per avere novità significative sulla futura governance di Ama. Fino ad allora si procede "in un quadro di garanzia della continuità operativa e finanziaria della società", con il Collegio sindacale.