Altissimi: “Smascherato il sindaco Terra. Era stato informato della discarica di Casalazzara”

“Lo avevamo già scritto in tempi non sospetti che il Pd locale e il sindaco Terra sembravano aver adottato due pesi e due misure affrontando le vicende della discarica Paguro e di quella della famiglia Fiorillo che si vorrebbe installare a Casalazzara. Ora che però il sindaco è stato smascherato, anche per rispetto dei cittadini che lo hanno votato, dovrebbe spiegare le ragioni del comportamento tenuto nelle ultime settimane e quali interessi ruotano intorno alla vicenda”. Fabio Altissimi commenta così la notizia data in esclusiva da Il Caffè nel primo pomeriggio di oggi, 24 gennaio 2018, della smentita ufficiale della Regione Lazio che, per mezzo della dirigente dell’area ciclo integrato dei rifiuti Flaminia Tosini, ha dichiarato che il sindaco Terra non poteva non conoscere i dettagli del progetto presentato dalla Ecosicura il 27 dicembre scorso.

“Il sindaco era stato avvertito 15 giorni dopo la presentazione del progetto, eppure sui giornali e in tv ha continuato a dire di non essere a conoscenza del progetto – prosegue Altissimi – Non solo, ha indirizzato l’opinione pubblica su altro, invitando i giornalisti di Sky ad andare di fronte ai nostri cancelli per vedere cosa fosse cambiato rispetto al passato dopo l’accordo con Ama. Avevamo già tranquillizzato il signor sindaco, che pure doveva sapere che i rifiuti da Roma erano meno di quelli arrivati l’anno passato. Alle sue dichiarazioni avevano fatto eco quelle dell’assessore all’Ambiente Lombardi, preoccupata per il percolato potenzialmente fuoriuscente dai camion provenienti da Roma. Dichiarazioni davvero singolari da parte di un assessore che nulla ha obiettato circa gli impianti che, sul territorio, trattano solo frazione organica con i camion che trasportano quel rifiuto carichi, quelli si, di percolato. Le dichiarazioni dell’Ing. Tosini palesano la scarsa trasparenza del sindaco Terra e di gran parte della sua giunta rispetto alla vicenda. Ora però sarebbe il caso che gli stessi chiarissero quali sono i reali interessi su Casalarazza”.