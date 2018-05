L'assessore alle Partecipate lascia l'incarico: "Questioni personali, nessun problema con Raggi"

L'assessore alle Partecipate Alessandro Gennaro lascia il posto in giunta, come già emerso in via ufficiosa nelle scorse settimane. Oggi l'annuncio e le motivazioni espresse durante un'apposita conferenza stampa. "Credo di aver svolto il mio impegno con dedizione e spero di aver dato il mio contributo all'avanzamento del processo di riorganizzazione delle Partecipate di Roma Capitale" ha dichiarato, allontanando le ipotesi che lo hanno visto in contrasto con la sindaca Virginia Raggi.

"La mia decisione è maturata per ragioni estremamente personali, avevo già mostrato alla sindaca la difficoltà di un impegno alla guida dell'assessorato, che portando via molto tempo è poco compatibile con i miei altri impegni professionali universitari. Impegni che in questi mesi ho ridotto al minimo ma che non ho potuto del tutto abbandonare".

"Si sono affacciate intanto nuove opportunità professionali, che ho valutato di voler cogliere e questo mi ha fatto maturare, seppur a malincuore, la decisione di rimettere le deleghe in mano alla sindaca - ha aggiunto - non c'è, come ho letto, nessuna ragione familiare, né di contrasto con la sindaca con cui c'è sempre stato un ottimo rapporto".

Conferma anche la prima cittadina che sgombra il campo da ricostruzioni stampa differenti. "Smentisco tutte le voci e le maldicenze circolate in questi giorni. Sono prive di fondamento. Abbiamo assistito ad uno sciacallaggio mediatico sulle possibili cause. Tra di noi non ci sono mai state incomprensioni caratteriali o contrasti".