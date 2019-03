Di Battista ricompare all'Olimpico: dopo un mese l'ex parlamentare grillino si mostra in pubblico

Ha indossato la sciarpetta della Lazio e sfoderato uno dei suoi migliori sorrisi: dopo oltre un mese di silenzio, dai social alle tv, Alessandro Di Battista si mostra di nuovo in pubblico e per farlo sceglie lo stadio Olimpico durante il match Lazio-Parma.

Il silenzio di Di Battista da oltre un mese, dai social a tv e giornali

L’ultima comparsata in tv dell’ex parlamentare grillino risale allo scorso 12 febbraio durante il programma “DiMartedì”. Nello studio di Floris, Dibba, tornato di recente da un viaggio in America Latina, ha raccolto poco consenso, se non altro molto meno consenso rispetto alle sue abituali interviste, a tal punto da chiedere lui stesso gli applausi al pubblico. E da quel giorno, silenzio assoluto e totale: non solo sui social, veicolo preferito per la comunicazione a cinque stelle, ma Dibba si è tenuto lontano anche da tv e giornali. Non sono mancate, in queste settimane, illazioni e sospetti: c’è chi ha ipotizzato anche liti intestine al Movimento o delusioni rispetto alle debacle pentastellate delle ultime elezioni.

Come motiverà la sua "sparizione"?

Intanto dopo un mese di assenza e lontano dalle luci della ribalta, Alessandro Di Battista si mostra allo stadio Olimpico, in veste di sportivo e soprattutto di tifoso biancoceleste. Come motiverà la sua “sparizione” pubblica? Intanto il Movimento Cinque Stelle guarda alla prossima sfida: le elezioni europee di maggio. "Dibba" sarà ancora sul carro del vincitore?