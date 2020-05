Il sottosegretario Sibilia (M5s): "Vedrei bene Di Battista come candidato sindaco a Roma"

Di Battista capo politico del M5S? "Non so quale sarà la scelta di Virginia Raggi, ma Alessandro potrebbe magari pensare alla sua città e proporsi a sindaco di Roma, io ce lo vedrei benissimo, per amore della sua città potrebbe fare bene". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Carlo Sibilia, sottosegretario agli Interni e deputato M5S.

Dichiarazioni che aggiungono benzina sul fuoco al tema delle elezioni 2021. E' in corso in questi giorni un aspro confronto sulle deroghe al secondo mandato per la ricandidatura di Virginia Raggi, a Roma, e di Chiara Appendino a Torino.

L'idea di modificare le regole è stata lanciata dal capo politico pro tempore Vito Crimi. E ha subito spaccato in due il Movimento Cinque Stelle specie nella Capitale. C'è la fronda dei pro e quella dei contro, specie in relaziona a un bis di Raggi. Anche se la deroga servirebbe anche a quasi la metà dei consiglieri grillini in Campidoglio. Senza il terzo mandato non potrebbero ricandidarsi.