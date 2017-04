Alemanno: "A Pasqua mangiate gli agnelli e salvate i pastori"

"A Pasqua, sulla mia tavola come su quella di tanti italiani, ci sarà l'agnello". L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, si schiera contro la campagna lanciata dagli animalisti per le feste pasquali. Lo fa in difesa della categoria dei pastori, che "sta scomparendo".

"E' giusto rispettare gli animali - scrive su Facebook il segretario del Movimento Nazionale per la Sovranità - ma ci sono anche gli uomini e le loro tradizioni. In tutta Italia il mondo dei pastori sta scomparendo, nonostante faccia parte delle nostre radici più antiche".

E ancora "da ex Ministro dell'agricoltura e uomo che crede nella Tradizione, sono dalla parte dei pastori. A Pasqua sulla mia tavola, come su quella di tanti italiani, ci sarà l'agnello. Nel rispetto delle scelte di tutti, io continuerò a rispettare la tradizione pasquale".