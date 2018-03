Aldo Moro: nel 40esimo anniversario Raggi scopre la targa ai "Martiri di via Fani"

La sindaca Virginia Raggi, ha intitolato questa mattina i giardini di via Igea alla memoria dei 'Martiri di via Fani' in occasione del 40esimo anniversario della strage e del rapimento di Aldo Moro.

"Sono nata esattamente 40 anni fa - ha ricordato ai presenti la prima cittadina - i miei genitori mi hanno sempre ricordato di essere nata nell'anno di Moro. E sono particolarmente commossa perchè sono cresciuta pensando a quell'anno che ha segnato uno spartiacque netto per la mia generazione.

Molti non sono fortunatamente cresciuti in quegli anni, ma chi non c'era deve sapere. La memoria per noi è fondamentale - ha aggiunto Raggi - perchè ci sono delle tappe nella storia che non possono non essere conosciute. Se noi non ricordiamo quali eventi hanno segnato il nostro Paese rischiamo di non sapere più chi siamo e dove dobbiamo andare. Ed è quindi fondamentale la presenza dei giovani, che devono capire che questi eventi sono successi davvero, non sono solo scritti sui libri di scuola".

La cerimonia dello scoprimento della targa è avvenuto alla presenza del vicesindaco Luca Bergamo, del capo della Polizia, Franco Gabrielli, del prefetto di Roma, Paola Basilone, e del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri.

A sollevare polemiche sulla nuova targa, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli. "Nel quarantesimo anniversario del rapimento di Aldo Moro, per il quale la verità è ancora lontana, prosegue la fiera delle menzogne e delle omissioni, come nella paradossale intitolazione di un giardino pubblico ai 'Martiri di via Fani'. Ci sorprende constatare che una via sia in grado di fare vittime o forse quel giorno in Via Fani c'è stato un brutto incidente stradale e non una strage architettata nei dettagli all'interno di un disegno eversivo comunista? Meglio vittime della strada che vittime delle Brigate Rosse, lì c'erano ed evidentemente restano solo 'compagni che sbagliano'. E, paradossalmente, raccontano la loro verità in tv. Alla vergogna non c'è limite".

(Fonte Agenzia Dire)