Albero caduto a Prati, il Pd attacca: "Tragedia sfiorata, ma Montanari racconta che tutto va bene"

"L'albero caduto in Prati era stato segnalato come pericolante, ma il Comune ha esaurito i fondi per abbattere gli alberi". Nel quartiere del I municipio si è sfiorata la tragedia, e il Partito democratico attacca l'amministrazione. L'episodio risale alla notte tra sabato e domenica. L'esemplare, con un fusto di 12 metri, è crollato sull'autobus Atac N1 in viale delle Milizie, infrangendo il vetro anteriore del bus, proprio sul lato del conducente finito in ospedale. E' l'ennsimo albero che cade sulle strade romane.

"Eppure l'assessora all'Ambiente ci aveva tranquillizzati in Commissione Trasparenza, richiesta settimane fa dalle opposizioni proprio per fare luce su gare e appalti in vigore per la manutenzione del verde, dicendo che il Comune sta lavorando con squadre di operatori e che i controlli sulle alberature stanno andando avanti" scrive su Facebook la consigliera capitolina dem Valeria Baglio. "Eppure, oggi che sono finiti i fondi del vecchio appalto, ereditato dalla giunta Marino, non ce ne sono altri per continuare il monitoraggio e abbattere i fusti pericolanti. Di fronte a questa emergenza continuano a raccontarci che va tutto bene".

Già, l'amministrazione capitolina ha commentato la caduta dell'albero a Prati con parole di rassicurazione circa il lavoro svolto fino a oggi. "Ad oggi, sono stati monitorati 82mila alberi mentre circa 50mila esemplari sono stati schedati rilevando specie, posizione georefenziata e stato di salute. L'importante lavoro di schedatura proseguirà nei prossimi mesi". E ancora: "Su tutte le situazioni di criticità l’Amministrazione capitolina è intervenuta e sta intervenendo. Circa 700 sono stati gli alberi abbattuti per ridurre il rischio di danni a persone e cose". Il tutto sempre precisando le responsabilità del passato: "L'Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, ha sottolineato che le criticità sugli alberi di Roma sono dovute in gran parte a decenni di mancata o cattiva manutenzione".