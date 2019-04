Stati generali del verde: per la manutenzione degli alberi possibile ricorso alle sponsorizzazioni

Per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare il patrimonio forestale romano, "servono scelte coraggiose". Era stata chiara la Sindaca nella lettera con cui aveva convocato gli stati generali. La manutenzione, l'abbattimento e la sostituzione degli alberi, a Roma, sono operazioni da intraprendere con serietà. E quindi anche in maniera condivisa.

Gli stati generali

La partecipazione non è certo mancata durante il primo incontro dedicato al verde orizzontale. All'appuntamento in Campidoglio si sono presentati rappesententanti del Ministero delle politiche Agricole e Forestali, esponenti del Mibac e del Ministero dell'Ambiente. Non hanno fatto mancare la propria adesione il Soprintendente Prosperetti e la Sovrintendente Clarelli. All'incontro cui hanno preso parte anche rappresentanti del mondo accademico, del Sisef (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale) e dell'Ordine Naziona degli Agronomi e Forestali. Ha partecipato all'incontro anche l'assessore capitolino all'Urbanistica Luca Montuori.

Coordinamento e finanziamenti

Il tavolo interistituzionale, in questa prima riunione, ha cominciato a ragionare su come organizzare e coordinare il lavoro. Quest'ultimo compito spetterà ai Coordinatori del tavolo saranno il vicedirettore generale del Campidoglio, Roberto Botta, e il direttore del dipartimento Ambiente, Marcello Visca. All'appuntamento, ovviamente, è stata rappresentata anche l'esigenza di trovare i finanziamenti necessari per mettere in campo quelle "scelte coraggiose" di cui parlava la Sindaca. Al riguardo, è stata avanzata anche l'ipotesi di ricorrere all'aiuto dei privati, tramite sponsorizzazioni e donazioni.

Allargare la partecipazione

Il percorso è tutto da definire, ma dopo il regolamento per il verde, con l'avvio di questo tavolo il Campidoglio ha messo a segno un secondo importante obiettivo. E per il futuro, fanno sapere dall'ufficio stampa di Roma Capitale "sarà coinvolto anche il territorio, attraverso i Municipi e le associazioni che si occupano di tutela del verde e dell'ambiente".