Parte da Mostacciano il monitoraggio di 82 mila alberi: dall'Europa 3,5 milioni per pini e platani

Si comincia da via Vinicio Cortese, zona Mostacciano. I primi pini ad essere monitorati si trovano lì, davanti un’asilo nido ed a pochi passi da un centro di raccolta dell’AMA. Seguiranno interventi in tutto il quartiere ed in altri quadranti della città, andando complessivamente a raggiungere i municipi IX, XI, XII e XIII.

La gara europea

“Parte oggi attività di monitoraggio, sorveglianza e di pronto intervento h24 sulle alberature comunali – ha spiegato l’assessora all’ambiente Pinuccia Montanari – in particolare questo appalto da 3,5 milioni di euro, frutto di una gara comunitaria, permetterà di operare su circa 80mila alberi, tra platani, pini, lecci, con un’altezza pari o superiore ai 20 metri. Diamo quindi il via a lavori che i cittadini aspettavano da tantissimo tempo”. E non si tratterà soltanto di sorvegliare lo stato di salute di questi giganti. “Sono previste anche delle piantumazioni” ha infatti sottolineato l’assessora capitolina.

Piccoli passi verso la normalità

Soddisfatto dell’iniziativa il presidente del Municipio IX Dario D’Innocenti. “Quando noi aggiorniamo la nostra pagina facebook con le attività che svogliamo sul territorio, siamo soliti usare un incipit: ‘a piccoli passi verso la normalità’. E’ quello che accade anche oggi. Il salto di qualità improvviso, per ragioni che tutti conoscono, non è possibile. Non per questo ci arrendiamo: abbiamo 430 ettari da curare con le sole forze del nostro Servizio Giardini. Uno dei problemi principali era dovuto alla manutenzione della grandi alberature, quindi ben venga quest’iniziativa”. A proposito delle risorse umane disponibili, l’assessora Montanari ha ricordato “la delibera che abbiamo approvato venerdì scorso e che apre le porte ad altri 30 giardinieri”. A conti fatti, saranno due per municipio. Ancora è poco, ma forse è un’impronta lasciata dai piccoli passi di cui parlava il presidente del Municipio IX.

Già all'opera nel Municipio XI

Le operazioni di controllo sulle alberature, non sono partite soltanto a Mostacciano. "Il monitoraggio è già attivo sul nostro Municipio – ha fatto sapere l’assessore all’ambiente del Municipio XI Giacomo Giujusa – Gli addetti stanno già effettuando le verifiche ed il censimento aggiornato che riguarda 10 differenti tipi di alberature di prima grandezza, cioè cheda in fase massima di crescita superano i 20 metri di altezza. Avremo cura di contribuire a segnalare le priorità del territorio al referente per il nostro municipio che verrà affiancato anche dal Servizio Giardini”.

L'agronomo spiega in cosa consiste l'intervento

Alla conferenza stampa ha partecipato anche un agronomo che ha spiegato, in concreto, cosa verrà fatto agli 80mila alberi. “Si parte con un’analisi speditiva: passando attorno alle piante, le osserviamo per poi procedere alla compilazione di una piccola scheda analitica, in cui registriamo le condizioni del fusto, del colleto, della parte visibile della piante di cui si registrano anche le coordinate GPS. Gli alberi saranno così classificati in base agli elementi di pericolosità che ravvisiamo. Sulla base del report compilato – ha concluso l’agronomo – si richiedono dei pronti interventi per i casi più urgenti. Altrimenti si procede con una programmazione che consenta di calendarizzare gli interventi nel tempo”. Il primo si è svolto proprio in via Cortese dove un operatore ha rimosso dei rami d'un pino che pendevano pericolosamente sulla strada.