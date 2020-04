Raggi rifà il look a parchi e aree verdi: "Alla riapertura saranno più belli e sicuri"

I romani non possono frequentare le aree verdi. Dal 13 marzo la Sindaca, con un’apposita ordinanza, ne ha vietato l’accesso. Ma in questi giorni parchi e ville storiche non sono rimasti deserti. Gli operatori del Servizio Giardini sono infatti in azione per garantire i necessari interventi manutentivi.

Giardinieri in azione

“In questi giorni di chiusura legata all’emergenza Covid-19 – ha annunciato la Sindaca - abbiamo avviato un'operazione di manutenzione nei parchi e nelle ville storiche di Roma. Interventi di pulizia, sfalcio e potature delle piante, che renderanno il nostro patrimonio verde ancora più bello sicuro, in modo da accoglierci al meglio al momento della riapertura”.

Potature e tagli

Il lavoro dei giardinieri peraltro, ha sottolineato la sindaca, non ha riguardato soltanto le aree di pregio. La Sindaca ha infatti ricordato che nei vari municipi gli interventi non si sono mai fermati e si è anche proceduto “all’abbattimento di alcuni alberi pericolanti”. La buona notizia è però che, i parchi cittadini, non siano frequentati soltanto dai vandali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle ville storiche

Per quanto riguarda invece le ville storiche , la sindaca ha elencato le operazioni in corso e quelle in programma. “A Villa Ada si sta lavorando alla riapertura dei viali interni, nella parte boschiva in zona Monte Antenne, con l’obiettivo di ricostruire la conformazione originale. Nel Giardino degli Aranci - ha aggiunto al prima cittadina - sono stati effettuati trattamenti antiparassitari su circa 100 alberi di agrumi. Stessa operazione, utilizzando sempre prodotti biologici, è in programma all’interno di Villa Borghese sulle siepi di bosso, nella zona piazza di Siena e del Museo Borghese”. In attesa che i cittadini possano tornare a frequentarle, c'è quindi chi si sta occupando delle aree verdi di Roma Capitale.