Alberi caduti, 80mila a rischio. L'assessora Montanari: "Molti si trovano in aree private"

Decine di segnalazioni di alberi caduti. Le forti raffiche di tramontana che hanno sferzato la Capitale, hanno lasciato il segno. In più di un’occasione si è sfiorata la tregedia. Davanti al Mc Donald’s adiacente il Luneur, la caduta di un enorme pino ha causato il ricovero in codice rosso di una donna. Al Tufello invece, la caduta di un albero in un cortile condominiale, ha colpito una bambina di undici anni, fortunatamente senza gravi conseguenze.

UN LAVORO SENZA SOSTA - “Nel corso di queste ultime giornate, caratterizzate da gelo estremo e vento fortissimo – ha ricordato il neo Assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari – il personale del Servizio Giardini dedicato alle emergenze ha operato senza sosta in tutte le aree della Capitale con l'obiettivo di fronteggiare la caduta di alberi e di rami. Il controllo da parte dell'amministrazione resta comunque costante, anche grazie all'appalto che sta consentendo il monitoraggio delle 80mila alberature più a rischio. Allo stesso tempo – aggiunge l’Assessora capitolina – è opportuno ricordare che molti degli alberi caduti sono collocati all'interno di aree di proprietà di soggetti privati e che quindi la manutenzione non è di competenza del Comune”.

TANTISSIMI INTERVENTI - A confermare le conseguenze che le raffiche di vento hanno prodotto a Roma, alcuni dati comunicati dai Vigili del Fuoco. Nella sola giornata di ieri, sono stati “almeno 200 gli interventi sulla capitale e provincia. Il 75 per cento - fa sapere il Comando provinciale dei VV FF - rappresenta gli interventi per il maltempo”. La gran parte di queste operazioni ha riguardato “rami o alberi caduti o pericolanti”.