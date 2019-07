Rami crollati, sparito il bando per le potature: Raggi lo promette dal 2017, i romani aspettano

Sette persone ferite per la rottura di un grosso ramo. Non è successo a causa del vento sferzante. E non è stato causato dalle abbondanti piogge invernali. Il ramo che è precipitato sulla banchina dove era in corso la manifestazione "Notti sul Tevere" si è spezzato in piena estate, senza alcuna responsabilità degli agenti atmosferici.

Sparito il bando per le potature

La tragedia sfiorata riapre il tema della potature. Per la manutenzioen del verde verticale si è in attesa di un bando di gara che, grazie ad un finanziamento europeo, metteva a disposizione di Roma Capitale circa 5 milioni di euro. Se ne parla dal 2017 ma a distanza di due anni, quei soldi, ancora non sono stati impiegati. L'ultima volta che la Sindaca ne ha fatto pubblicamente riferimento risale al novembre del 2018. Dichiarò, che "la gara del verde verticale è nelle ultime fasi dell'aggiudicazione". Sono trascorsi quasi otto mesi.

5 milioni scomparsi dai radar

"La manutenzione degli alberi rimane un'altra falla della Giunta Raggi e la tragedia sfiorata all'altezza di piazza Trilussa, sotto la banchina di ponte Sisto lo conferma – osserva il capogruppo di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo - abbiamo denunciato più volte la situazione delle alberature, lasciate in completo stato di abbandono dall'Amministrazione grillina. La sindaca Raggi spieghi alla città come mai i bandi per la manutenzione degli alberi sono ancora fermi, 5 milioni di euro messi a disposizione dalla Comunità europea e scomparsi dai radar del Campidoglio".

Il timore: "Un episodio che potrebbe ripetersi"

L'episodio avvenuto a Trastevere, getta un'ombra di inquetudine che hanno provato a sintetizzare anche la consigliera capitolina (Con Giorgia) Rachele Mussolini e Federico Rocca, responsabile degli Enti Locali di Fratelli d'Italia. "Quello che è avvenuto, nella tarda serata di ieri, alla manifestazione in programma sulle sponde del Tevere- scrivono i due -si sarebbe potuto trasformare in tragedia.Per fortuna, questo non è accaduto, ma un episodio del genere potrebbe ripetersi nuovamente e con conseguenze ben piu' serie. E noi possiamo e non vogliamo permetterlo" sottolineano Rocca e Mussolini che se la prendono con chi sta governando la città . " Tra "emergenza rifiuti,strade killer e rami che si staccano – scrivono i due in una nota – è arrivato il momento che la Giunta Raggi alzi la bandiera bianca e se ne vada a casa".