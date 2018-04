B&b abusivi, controlli a tappeto: in tre mesi 230mila di euro di multe e 53 strutture fuori legge

Su 91 alberghi e b&b passati al setaccio dai vigili urbani, 34 sono risultati abusivi. E in 19 strutture sono state rilevate irregolarità sanzionate per un totale di 229mila euro. E' in numeri il bilancio dei controlli della polizia locale durante il primo trimestre del 2018. Gli agenti, in azione soprattutto nell'area del centro storico e in concomitanza con un aumento fisiologico dei flussi turistici per le vacanze pasquali, hanno portato alla luce - per l'ennesima volta - il noto fenomeno degli hotel che non rispettano le normative di legge.

Immediati i provvedimenti emessi dal dipartimento del Turismo: chiusura per 4 attività di affittacamere, 1 hotel e 2 B&B irregolari, mentre 5 titolari di affittacamere sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per omessa comunicazione dei dati degli ospiti, fondamentale anche ai fini dell’antiterrorismo. Denunciati 4 titolari di attività ricettive per appropriazione indebita delle somme del contributo di soggiorno versate dai clienti e spettanti all’Amministrazione Comunale, e infine altri 2 titolari per truffa ai turisti.

"Tolleranza zero per ogni forma di abusivismo - commenta l’assessore a Commercio e Turismo Adriano Meloni (dimissionario, a lui succederà Carlo Cafarotti) - prosegue la guerra all’illegalità, come garantito all’inizio del nostro mandato. Fondamentale l’azione della Polizia Locale di Roma Capitale, che quotidianamente supporta il nostro impegno a tutela del decoro, degli imprenditori onesti e dei turisti, spesso vittime inconsapevoli di truffe e raggiri. I numeri dell’offerta ricettiva su Roma sono in continua crescita, è quindi necessario potenziare risorse e strumenti di controllo. Il nuovo Regolamento sul contributo di soggiorno è un mezzo per rafforzare questa strategia".