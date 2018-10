Metrebus card: dalla Regione Lazio sconti fino al 50 per cento

Tariffe agevolate per chi utilizza il trasporto pubblico. La Regione Lazio ha rilanciato la campagna a sostegno di famiglie e pendolari per l’acquisto dell’abbonamento Metrebus, Roma e Lazio. Queste le agevolazioni principali: c’è uno sconto del 30% per tutti i cittadini della Regione che hanno un reddito ISEE inferiore ai 25mila euro. Il taglio al costo dell’abbonamento sale al 50% in caso di ISEE entro i 15mila euro.



Per le famiglie numerose al 30% di sconto iniziale (sempre considerando il tetto dell'ISEE), si aggiunge un ulteriore 10-20 e 30% per l’acquisto del secondo, terzo e quarto titolo di viaggio. Per ulteriori dettagli e per presentare la domanda di agevolazione, il riferimento è il sito internet www.regione.lazio.it, sezione trasporti.



Qui si trovano indicazioni anche per sconti sull’abbonamento “Bici in treno” e incentivi per l’acquisto di bici pieghevoli (in quest’ultimo caso occorre avere un abbonamento annuale in corso di validità).