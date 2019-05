L'Agenzia comunale sulle tossicodipendenze chiuderà: il sì in Aula dall'asse M5s-Pd

L'Agenzia per le tossicodipendenze del Comune di Roma chiuderà. Votata a maggioranza con i soli voti contrari del centrodestra, passa in aula la mozione del Movimento Cinque Stelle per la liquidazione dell'organismo aperto nel 1998 per la gestione di una serie di servizi a contrasto di forme varie di dipendenza, dalla droga al gioco d'azzardo.

In mano a un commissario per la gestione ordinaria dal 2015, si è parlato per anni di chiusura per sprechi e inefficienze, e già nel 2013 era stata fissata l'operazione con una delibera di giunta. Ora i Cinque Stelle ci riprovano. E incontrano il favore anche dei consiglieri di centrosinistra.

Proteste invece dall'opposizione di destra, Fratelli d'Italia e Lega. Al termine della votazione, durante la seduta d'aula di ieri, si sono levate grida di contestazione dagli scranni di Fdi, con il capogruppo Andrea De Priamo che ha urlato: "Gli spacciatori ringraziano".